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В мире

Разведка США считает, что КНДР использует порты РФ и КНР для поставок угля

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1270)
19:3812.09.2017
(обновлено: 19:49 12.09.2017)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinПомощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Разведка США предполагает, что КНДР пытается использовать порты РФ и КНР для маскировки поставок угля в обход резолюций ООН, заявил на слушаниях в конгрессе помощник министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Маршалл Биллингсли.

Госдепартамент США. Архивное фото
CC BY 3.0 / AgnosticPreachersKid / Госдепартамент США
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"Я рад представить для рассмотрения комитета несколько фотографий, предоставленных нашим разведывательным сообществом, которые ясно показывают, что северокорейцы используют обманную практику в торговом судоходстве", — заявил Биллингсли на слушаниях в комитете палаты представителей по международным делам.

Далее он предоставил комитету несколько фотографий судов, но не сказал, что это за суда и когда фотографии были сделаны.

"На данных фотографиях видно, что Северная Корея использует эту практику, чтобы замаскировать происхождение угля, экспортируемого в Россию и Китай. В первом примере судно идет из Китая и заявляет, что направляется в Россию. Во время этого путешествия судно выключает систему автоматической идентификации AIS, вероятно, останавливается в Северной Корее для загрузки угля, идет в российский Владивосток, а затем возвращается в Китай, вероятно, чтобы разгрузить уголь. Мы сегодня предоставляем эту информацию конгрессу и публике, и мы также поделимся ей с другими странами, поскольку мы предпринимаем шаги, чтобы положить конец подобной обманной практике и реализовать эмбарго ООН на уголь, железо и железную руду, а также на другие материалы", — заявил Биллингсли.

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© AP Photo / Jon Chol Jin
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Он не пояснил, каким образом США отследили маршрут судна при выключенной системе автоматической идентификации.

Поставки угля, а также железной руды и железа из КНДР запрещены резолюцией 2371 Совета Безопасности ООН от 5 августа.

Это уже не первый случай обвинения в контрабанде, где фигурируют Россия и КНДР. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что "российские контрабандисты" якобы оказывают помощь Северной Корее поставками нефти и других жизненно необходимых товаров. Это, по мнению газеты, дает КНДР возможность переждать санкции и ставит под сомнение то, что они заставят страну отказаться от создания ядерного оружия.

Источники издания заявили, что этой весной возросли танкерные перевозки между портами Северной Кореи и Владивостоком – якобы российские предприниматели используют возможность заработать, создавая цепочки подставных компаний.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что Россия не поставляет нефть в КНДР, а объем поставки нефтепродуктов незначителен и близок к нулю.

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