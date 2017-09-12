США хотят снять с себя ответственность за напряженность, считают в КНДР

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США, инициируя новые санкции по КНДР, хотят снять с себя ответственность как с главного виновника напряжённости на Корейском полуострове, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"Сегодня ситуация на Корейском полуострове приближается к грани войны из-за истеричной шумихи США, направленной на удушение КНДР. То, что США придираются к нашим мерам по укреплению ядерных сил, продолжают фабриковать незаконные санкционные резолюции одну за другой — это лишь глупые попытки очернить нашу страну перед мировым сообществом и снять с себя ответственность как главного виновника напряжённости на Корейском полуострове и источника ядерной угрозы", — сказал посол на торжественном приёме по случаю 69-й годовщины создания КНДР.

По его словам, испытание водородной бомбы — "нормальный процесс", через который нужно пройти для реализации выбранного КНДР курса на параллельное строительство экономики и ядерных сил. В свете этого, отметил дипломат, Пхеньян ответит США на санкции "контрмерами северокорейского образца на санкционное давление США на КНДР".

"США будут нести всю ответственность за эти смертельные последствия", — констатировал посол.