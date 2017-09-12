Китай является ключом к разрешению проблемы вокруг КНДР, считают в Госдепе

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. И.о. помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон заявила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Китай, поскольку Пекин является ключом к решению проблемы вокруг КНДР.

"Мы ищем любую возможность, чтобы оказать больше давления на Китай. Мы также используем всех наших партнеров по миру, чтобы также с их позиций оказать давление на Китай, поскольку мы рассматриваем Китай как ключ решения этой проблемы", — сообщила дипломат, выступая на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Говоря об ограничении торговых отношений КНДР с другими странами, Торнтон отметила, что это является одним из главных приоритетов США. Такой путь, по ее словам, является "более предпочтительным", нежели военная конфронтация.

"Мы видим, что Китай движется к пересчету того, о чем они беспокоятся на Корейском полуострове. Они видят, что действия со стороны Северной Кореи подрывают их собственную безопасность. Они также очень обеспокоены, что поведение Северной Кореи и проведение шестого ядерного испытания прямо на их границе очень тревожно для них", — сказала она.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.