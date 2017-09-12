В сети высмеяли фото Порошенко с борщом

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В сети высмеяли снимок пресс-службы президента Украины Петра Порошенко, на котором запечатлен визит главы государства в гости к танкисту.
На снимке, опубликованном на президентском сайте, Порошенко сидит за накрытым столом вместе с семьей военнослужащего. При этом перед главой государства стоит тарелка с борщом, тогда как перед остальными присутствующими тарелки пусты.
Пользователи сети обратили внимание на неудачную "пиар-кампанию" Порошенко и предположили, что из-за "жадного" гостя семья танкиста так и осталась голодной.
Почему еда только в тарелке Гаранта? pic.twitter.com/9TLE5T7Hn4— Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 сентября 2017 г.
Также в комментариях стали строить догадки о том, каким образом пресс-служба президента могла допустить такую оплошность.
"Товарищу #Порошенко: НАЦИЯ спрашивает — чего борщ только у одного в тарелке?" PS: Может кто-то сглазил, что ни дня без #фейла…", —написал пользователь @eonekos.
Товаришу #Порошенко: "НАЦІЯ питає — чого борщ тілько в одного в тарілці?" PS: Може хтось наврочив, що ні дня без #фейл'у… https://t.co/Pe5n8ftQDm— Лук Ін Фюче (@eonekos) 12 сентября 2017 г.
"Такое впечатление, что Порошенко тарелку борща с собой принес", — отметил один из интернет-пользователей.
таке впічітлєніє, шо порошенко тарілку борща із собою приніс pic.twitter.com/H0IiUEjuqV— злодіяка (@tsyutsyurka) 11 сентября 2017 г.