В сети высмеяли фото Порошенко с борщом

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В сети высмеяли снимок пресс-службы президента Украины Петра Порошенко, на котором запечатлен визит главы государства в гости к танкисту.

На снимке, опубликованном на президентском сайте, Порошенко сидит за накрытым столом вместе с семьей военнослужащего. При этом перед главой государства стоит тарелка с борщом, тогда как перед остальными присутствующими тарелки пусты.

Пользователи сети обратили внимание на неудачную "пиар-кампанию" Порошенко и предположили, что из-за "жадного" гостя семья танкиста так и осталась голодной.

Почему еда только в тарелке Гаранта? pic.twitter.com/9TLE5T7Hn4 — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 сентября 2017 г.

Также в комментариях стали строить догадки о том, каким образом пресс-служба президента могла допустить такую оплошность.

"Товарищу #Порошенко: НАЦИЯ спрашивает — чего борщ только у одного в тарелке?" PS: Может кто-то сглазил, что ни дня без #фейла…", —написал пользователь @eonekos.

Товаришу #Порошенко: "НАЦІЯ питає — чого борщ тілько в одного в тарілці?" PS: Може хтось наврочив, що ні дня без #фейл'у… https://t.co/Pe5n8ftQDm — Лук Ін Фюче (@eonekos) 12 сентября 2017 г.

"Такое впечатление, что Порошенко тарелку борща с собой принес", — отметил один из интернет-пользователей.