Рябков: по ряду вопросов российско-американских отношений возможен прогресс

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен – РИА Новости. По некоторым вопросам отношений РФ и США существует возможность для движения вперед, но многое еще предстоит сделать, для этого важно "не сбавлять обороты", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в финской столице.

"Я не хочу создавать впечатление, что здесь по сложным и острым вопросам у нас был не более чем обмен позициями, аргументами. В некоторых аспектах появляются возможности для практического движения вперед, но пока говорить о них преждевременно, потому что потребуются дополнительные усилия, дополнительная экспертная проработка, прежде чем мы сможем констатировать, что прогресс налицо", — сказал Рябков.

Он отметил, что его двухдневные консультации с Шенноном оставили весьма "смешанное" впечатление.

"Многое прошло предсказуемо, но тем не менее работа была обоюдно заинтересованной, очень предметной и профессиональной… Давно такого контакта не было, и с этой точки зрения, он, конечно, был весьма полезным. В целом есть удовлетворение от того, что сделали, но есть и понимание необходимости не сбавлять обороты, особенно это касается двусторонних дел, где образовалось нагромождение, завал трудностей, созданных американскими коллегами преднамеренно и осознанно. И разбираться с этим, наверное, придется довольно долго", — добавил Рябков.