Рябков: по ряду вопросов российско-американских отношений возможен прогресс

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен – РИА Новости. По некоторым вопросам отношений РФ и США существует возможность для движения вперед, но многое еще предстоит сделать, для этого важно "не сбавлять обороты", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в финской столице.
"Я не хочу создавать впечатление, что здесь по сложным и острым вопросам у нас был не более чем обмен позициями, аргументами. В некоторых аспектах появляются возможности для практического движения вперед, но пока говорить о них преждевременно, потому что потребуются дополнительные усилия, дополнительная экспертная проработка, прежде чем мы сможем констатировать, что прогресс налицо", — сказал Рябков.
Он отметил, что его двухдневные консультации с Шенноном оставили весьма "смешанное" впечатление.