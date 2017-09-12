Рябков: вопросы кибербезопасности стали одной из тем переговоров с Шенноном

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон на встрече в Хельсинки затронули вопросы кибербезопасности.

"Мы напомнили, что есть очевидный и прямой путь возникающих вопросов (о возможном кибервмешательстве РФ в выборы) в виде российских предложений о налаживании сотрудничества в сфере кибербезопасности. К сожалению, и здесь пока нужного отклика с американской стороны нет", — сказал Рябков.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.