Россия и Япония создадут особую экономическую зону на Шикотане

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Япония могут подписать мирный договор после того, как на Шикотане будет создана особая экономическая зона и туда придут японские предприятия, считает доктор наук, автор книг о России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.

"Премьер-министр Абэ и президент Путин, я думаю, понимают под решением территориальной проблемы расширение экономического сотрудничества, а результатом этого станет заключение мирного договора. На Шикотане будет создана особая экономическая зона, и туда придут японские предприятия. До этого момента будут вестись переговоры. И вот в этот момент, я думаю, будет заключен мирный договор. Но в то же время, я думаю, что оба лидера не будут касаться вопроса принадлежности этой территории", — сказал РИА Новости Накамура по итогам встречи лидеров двух стран на полях Восточного экономического форума.

Профессор Накамура оценивает экономическую ситуацию на Шикотане сейчас как крайне тяжелую.

"Экономическая помощь от Китая закончилась ничем, рыбоперерабатывающий завод находится в критическом положении. Я думаю, что особая экономическая зона на Шикотане может быть создана уже в следующем году", — сказал ученый.

Еще одной ключевой темой переговоров лидеров стала ситуация на Корейском полуострове.

"Оба лидера сошлись во мнении, что сейчас ситуация на Корейском полуострове кризисная. Однако совершенно очевидно, что пути решения они видят по-разному. Это парадокс: взгляд на ситуацию одинаковый, а видение ее решения разное. Россия и Китай предложили "дорожную карту" для решения проблемы, однако очень странно, что премьер-министр Абэ не затронул этот вопрос на пресс-конференции, а лишь говорил об усилении экономических санкций ООН", — считает ученый.

Ицуро Накамура не исключает, что разница в подходах к проблеме Северной Кореи может отрицательно сказаться и российско-японских отношениях. Он даже не исключает того, что отношения двух стран могут испортиться из-за разных подходов к проблеме КНДР.

"Вероятность того, что из-за Северной Кореи отношения испортятся, стала выше. Россия и Китай, а также южная Корея выступают за диалог, премьер Абэ поддерживает США и стоит за санкции ООН", — почеркнул эксперт.

Девятнадцатая по счету встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла 7 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического саммита.