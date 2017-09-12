Россия и Япония создадут особую экономическую зону на Шикотане

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Япония могут подписать мирный договор после того, как на Шикотане будет создана особая экономическая зона и туда придут японские предприятия, считает доктор наук, автор книг о России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.
Профессор Накамура оценивает экономическую ситуацию на Шикотане сейчас как крайне тяжелую.
Еще одной ключевой темой переговоров лидеров стала ситуация на Корейском полуострове.
"Оба лидера сошлись во мнении, что сейчас ситуация на Корейском полуострове кризисная. Однако совершенно очевидно, что пути решения они видят по-разному. Это парадокс: взгляд на ситуацию одинаковый, а видение ее решения разное. Россия и Китай предложили "дорожную карту" для решения проблемы, однако очень странно, что премьер-министр Абэ не затронул этот вопрос на пресс-конференции, а лишь говорил об усилении экономических санкций ООН", — считает ученый.
"Вероятность того, что из-за Северной Кореи отношения испортятся, стала выше. Россия и Китай, а также южная Корея выступают за диалог, премьер Абэ поддерживает США и стоит за санкции ООН", — почеркнул эксперт.
Девятнадцатая по счету встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла 7 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического саммита.