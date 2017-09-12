США надеются на Россию и КНР в лишении КНДР доступа к банковской системе

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США надеются на действия России и КНР, чтобы лишить КНДР доступа к банковской системе, заявил на слушаниях в конгрессе помощник министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Маршалл Биллингсли.

"Конечно, Китай и Россия заслуживают признания за то, что они поддержали принятие недавней резолюции Совета Безопасности ООН (о санкциях против КНДР — ред.). Тем не менее обе страны должны сделать еще намного больше, чтобы реализовать и задействовать санкции, к которым призвали резолюции ООН", — сказал Биллингли на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей.

"Российские компании продолжают предоставлять поддержку Северной Корее. Банковские представители КНДР действуют в России, открыто игнорируя те самые резолюции, которые Россия поддержала в ООН. Например, этим летом министерство финансов внесло в список санкций российские компании "Гефест" и Ardis-Bearings, а также их директоров за прямую поддержку северокорейских организаций, участвующих в закупках для программы оружия массового уничтожения и создания баллистических ракет. Эти действия неприемлемы, и мы продолжим охотиться за этими компаниями и физлицами по всему миру, в том числе и в России", — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в июне введение санкций США против КНДР, под которые также попали компании из РФ, заявил, что они являются продолжением прежней линии Вашингтона, которая оказывает негативное влияние на отношения с Москвой.