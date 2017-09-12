Военные шаги против КНДР бесполезны, считает Могерини

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Военная атака против КНДР бесполезна и чревата непредсказуемыми последствиями, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Военного пути разрешения этого кризиса нет. Военная атака будет бесполезной и вредоносной, она раскрутит спираль широкомасштабного конфликта. Последствия будут полностью непредсказуемыми и определенно драматическими для населения Северной Кореи и региона, а также, вполне вероятно, для всего мира", — сказала она, выступая на дебатах Европарламента в Страсбурге. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

По словам Могерини, Евросоюз продолжает обсуждать новые автономные санкции против КНДР, чтобы подтолкнуть Пхеньян к политическому диалогу для решения его ядерной проблемы.

"Мы продолжаем обсуждать новые автономные санкции", — сказала она, подчеркнув, что "давление (на КНДР) для нас не является целью". "Наша цель — отрыть путь для политического разрешения кризиса", — указала Могерини.

Главы МИД 28 стран-членов ЕС на прошлой неделе договорились поддержать принятие Советом Безопасности ООН новых экономических санкций против КНДР, способствовать применению санкций всеми странами, а также решили поддержать новые санкции СБ ООН автономными мерами Евросоюза.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.