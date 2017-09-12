БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции. Об этом она заявила во вторник в интервью NDR Info.
Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приняла решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений.
По словам Меркель, Турция и Германия являются партнерами в НАТО, и "мы зависим от сотрудничества с Турцией по вопросам безопасности, обмениваемся информацией относительно террористической активности". Канцлер добавила, что "при всех политических различиях мы должны придерживаться этого".