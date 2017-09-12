БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции. Об этом она заявила во вторник в интервью NDR Info.

Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приняла решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений.

"Турция состоит вместе с нами в НАТО, мы по каждому отдельному случаю принимаем решение о том, какие вооружения мы экспортируем. Тут уже действует более ограничительное рассмотрение, но мы находимся в процессе общей борьбы с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ), и мы должны в каждом случае взвешивать свое поведение", — сказала канцлер, отвечая на вопрос журналиста, когда же будут полностью запрещены поставки вооружений в Турцию.

По словам Меркель, Турция и Германия являются партнерами в НАТО, и "мы зависим от сотрудничества с Турцией по вопросам безопасности, обмениваемся информацией относительно террористической активности". Канцлер добавила, что "при всех политических различиях мы должны придерживаться этого".