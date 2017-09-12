В Париже до 60 тысяч человек участвовали в акции против реформы труда

ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости. От 24 до 60 тысяч человек приняли участие в манифестации французских профсоюзов против трудовой реформы, которая прошла в Париже во вторник.
В свою очередь префектура полиции Парижа традиционно называет более скромное число: 24 тысячи человек на акции в столице Франции.
В ходе шествия агрессивно настроенная молодежь устроила столкновения с полицией: хулиганы жгли файеры, швыряли камни и бутылки и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полиции, та в ответ применила слезоточивый газ.
Аналогичные акции протеста прошли во многих городах страны, в некоторых избежать столкновений также не удалось.