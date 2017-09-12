Американских дипломатов в России лишат "бонусов"

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Москва, намереваясь уравнять условия работы российской дипмиссии в США и американской — в России, хочет лишь нормализовать ситуацию и лишить американских дипломатов некоторых преференций, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Что касается приведения условий деятельности загранучреждений и американского дипломатического консульского персонала в России в соответствие с тем, что установлено для наших людей там, это нормальный процесс коррекции, он не представляет собой какого-то действия, которое осложняет ситуацию еще больше", — сказал он журналистам в Хельсинки.

"Это, скорее, нормализация ситуации с точки зрения исчезновения у американцев некоторых дополнительных бонусов или каких-то преференций, которыми они пользовались определенное время, но после их жестких шагов, жестких мер в отношении наших загранучреждений в США дальнейшее сохранение такого положения оказалось невозможным", — добавил дипломат.

По словам Рябкова, в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки он подробно разъяснил ему российскую точку зрения. "Мы не хотим превращать это в предмет для очередного всплеска эмоций и споров", — подчеркнул замминистра.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы российской дипмиссии в США и американской в России к полному паритету. После этого газета "Коммерсант" написала, что речь идет об ограничении числа пунктов въезда американских дипломатов в Россию, сокращении списка дипломатов, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг американских представительств, а также о том, что американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковок.