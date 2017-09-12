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В мире

Депутаты Рады попросили Порошенко наложить вето на закон об образовании

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (197)
18:0512.09.2017
(обновлено: 18:18 12.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с призывом ветировать закон "Об образовании", поскольку считает, что он нарушает конституционные права и свободы представителей нацменьшинств Украины, а также якобы был принят парламентом с нарушением регламента.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Обращение к Порошенко, которое обнародовано на сайте одного из депутатов, подписали Антон Киссе (президент Ассоциации болгар Украины), Василий Брензович (член комитета Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений, председатель Общества венгерской культуры Закарпатья) и Григорий Тимиш (член комитета Рады по вопросам евроинтеграции).

"Обращаемся к Вам с просьбой применить право вето к закону Украины "Об образовании" в связи с существенным и грубым нарушением конституционных прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины, на обучение на родном языке", — говорится в обращении. Предлагается вернуть документ на повторное рассмотрение парламента.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Депутаты считают, что после вступления этого закона в силу граждане Украины теряют право на свободный выбор языка обучения. Кроме того, как отмечается в обращении, закон предусматривает, что представители нацменьшинств получат право на обучение на своем языке на уровне дошкольного и начального образования, только в коммунальных учреждениях и только наряду с государственным языком, это право реализуется через отдельные классы.

"То есть теряется право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на получение образования на родном языке в государственных и коммунальных заведениях на всех, кроме вышеуказанных, уровнях и формах (в частности общего, среднего, специального, высшего) образования, а также на функционирование учебных заведений, обучение на языках национальных меньшинств", — говорится в обращении.

Депутаты считают дискриминацией по языковому и этническому признаку предоставление права представителям коренных народов на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке коренного народа, тогда как остальные нацменьшинства такого права не получат.

Панорама города Будапешта. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Депутаты утверждают, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта, так как на голосование выносился текст статьи о языках образования, "который не был включен в сравнительную таблицу, был сформулирован во время заседания и должным образом не был доведен к сведению народных депутатов".

На прошлой неделе парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. В правительстве Венгрии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине.

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