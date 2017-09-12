Спасатели нашли тело последней, восьмой жертвы наводнения в Италии

РИМ, 12 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Спасатели обнаружили тело последнего, восьмого погибшего в результате наводнения в итальянской области Тоскана, сообщают во вторник власти коммуны Ливорно.

Сильнейший ливень обрушился центральные регионы Италии в ночь с субботы на воскресенье. Последствия непогоды ликвидируются до сих пор. По словам мэра Ливорно, ущерб от удара стихии составил миллиард евро, всего пострадали 15 тысяч семей.

В воскресенье пожарные службы сообщили РИА Новости о пяти жертвах непогоды: четверо из них были членами одной семьи: родители, дедушка и сын утонули, не сумев выбраться из помещения на цокольном этаже. Из всей семьи спасти удалось их дочь, которую ценой своей жизни на поверхность вытащил дед.

Пятым погибшим стал мужчина, чей автомобиль смыло с дороги потоком грязи. Поиски остальных погибших завершились только во вторник.

Ими стали двое мужчин и женщина, погибшие под оползнями в разных районах провинции. Тело последней жертвы, 67-летнего мужчины, обнаружено в саду местного отделения полиции.

Для ликвидации последствий наводнения президент области Тоскана в понедельник вечером объявил в трех наиболее пострадавших коммунах режим чрезвычайного положения, который позволит прибегнуть к использованию экстренных фондов для восстановления затронутых бедствием территорий.

Тем временем пожарные, спасатели и несколько сотен волонтеров продолжают разбор завалов, устранение подтоплений и расчистку территории от грязи и мусора.

"Главной сложностью остается наличие огромного объема материала, скопившегося на дорогах и в частных владениях и включающего несколько видов мусора: остовы машин, растительность и куски каменных стен", — говорится в сообщении коммуны Ливорно.

Для доставки мусора, образовавшегося в результате наводнения, организованы шесть площадок, однако места в них, скорее всего, не хватит, поэтому местные власти не исключают появления новых пунктов сбора.

Ряд жителей Ливорно также обратились в коммуну с предложениями предоставить пострадавшим свою мебель взамен утраченной. Во вторник возобновили работу школы, а в затронутые наводнением дома вернулось электричество.