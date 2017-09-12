Госдеп пригрозил России и Китаю санкциями за содействие КНДР

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. США и далее будут предпринимать меры против РФ и Китая, если они будут поддерживать КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон.
"Мы продолжаем работать с Китаем и Россией, чтобы улучшить режим соблюдения санкций (против КНДР), но еще многое предстоит сделать. Мы надеемся работать с Китаем и Россией для решения этого вопроса и будем продолжать диалог, как еще больше оказать давление на КНДР", — говорится в заявлении дипломата.
Торнтон отметила, что США "ясно дали понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы будем использовать инструменты, которыми мы располагаем". "Только в прошлом месяце мы ввели новые санкции против российских и китайских лиц и организаций, поддерживающих КНДР. Мы будем и впредь принимать меры на многосторонней и односторонней основе в целях пресечения незаконной деятельности Северной Кореи, где бы они ни находились", — заявила она.
КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
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