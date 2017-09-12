Посол рассказал, для чего КНДР нужно ядерное оружие

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пхеньян готов любыми средствами ответить на новую санкционирую резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, заявил посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун.

"Мы готовы использовать любые, самые последние средства", — заявил посол на пресс-конференции.

При этом он подтвердил, что, несмотря на ограничения со стороны международного сообщества, Пхеньян продолжит укреплять средства своей обороны и в дальнейшем.

"США должны знать, что их ждёт неотвратимая смерть, если, несмотря на наши предупреждения, будут идти к крайней конфронтации в политическом, экономическом и военном аспектах с нашей страной… Мы будем и в дальнейшем укреплять наши силы ядерного сдерживания и не намерены отступать от выбранного нами пути, для того чтобы защитить нашу политическую систему и наш народ от угроз США", — указал дипломат.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.