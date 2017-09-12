Адвокаты: казнь осужденному в Ираке россиянину могут заменить на тюрьму

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Судьбу приговоренного в Ираке к смертной казни россиянина предсказать сложно, многое зависит от гуманности вышестоящих судов и президента страны или от мастерства дипломатов, считают опрошенные РИА Новости адвокаты.

Вместе с тем они отметили, что Уголовный кодекс Ирака позволяет заменить смертную казнь пожизненным лишением свободы либо на заключение на срок не менее 15 лет.

Во вторник центральный уголовный суд Багдада приговорил к казни через повешение гражданина России, обвиняемого в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство"*. Россиянин, чье имя не называется, был задержан силами безопасности в ходе операции по освобождению Мосула после того, как израсходовал все свои боеприпасы.

Сам обвиняемый, по данным суда, признался в совершении ряда террористических актов против сил безопасности с 2015 года. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, эксперты занимаются ситуацией.

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Надежда на обжалование

"Пока судить о ситуации с приговоренным к смерти в Ираке россиянином рано, так как возможно решение ситуации на международном уровне. Например, страны могут договориться о его выдаче в обмен на сотрудничество по другим делам либо Россия может участвовать в обжаловании решения, вынесенного в первой инстанции. Однако возможно и исполнение смертного приговора, поскольку такие прецеденты уже были", — считает адвокат Олег Сухов.

Защитник Нвер Гаспарян считает, что в положительном исходе дела многое будет зависеть от гуманности вышестоящих судов или президента Ирака.

"Уголовным кодексом Ирака предусматривается смертная казнь за многие составы преступлений, в том числе и за терроризм. Смертный приговор может быть обжалован в кассационный суд. Если же он будет оставлен в силе, то он посылается для утверждения президенту страны. Судьба данного гражданина будет зависеть от гуманности судов двух инстанций и президента", — сказал Гаспарян.

Адвокат Евгений Забуга также считает, что судьба россиянина зависит от решения следующих инстанций.

"Приговор суда Ирака в отношении гражданина России может быть приведен в исполнение после вступления в законную силу. Подобные печальные примеры уже имели место. Так, например, в 2014 году в Пакистане смертный приговор в отношении гражданина России был приведен в исполнение. Нормы международного права не позволяют заблокировать подобные ситуации из-за суверенности национальных правопорядков", — пояснил Забуга.

Казнь могут заменить на тюрьму

Адвокат Татьяна Слепухина отмечает, что достаточно длительный период Ирак удерживает лидирующие позиции по количеству смертных казней, уступая лишь Китаю. Например, при режиме Саддама Хусейна смертная казнь могла быть вынесена за 200 преступлений (без права замены на пожизненное лишение свободы). Это были преступления, предусмотренные не только Уголовным кодексом, но также актами Совета революционного командования Ирака, рассказала она.

По ее словам, высшая мера связана с попытками искоренить угрозы терроризма и предупреждением участия в незаконных бандформированиях.

"Учитывая, что гражданин РФ был обвинен в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство"*, нет оснований полагать, что к нему будет применено какое-либо снисхождение. Каких-либо исключений для иностранцев не предусмотрено, пожалуй, кроме того, что они не подлежат уголовной ответственности за преступление, совершенное ими в течение семи дней со дня их прибытия в Ирак, при условии, что доказано незнание ими закона и что совершение подобного преступления не наказуемо в государстве их проживания (статья 37 УК)", — сказала Слепухина.

В то же время она сослалась на статью 132 УК Ирака, которая позволяет заменить смертную казнь на пожизненное заключение или лишение свободы на срок не менее 15 лет.

"Таким образом, если органы правосудия Ирака не сочтут возможным замену смертной казни на пожизненное заключение, смертная казнь вполне может быть применена к гражданину РФ", — сказала адвокат.

*Террористическая организация, запрещенная в России.