США не хотят смены или краха режима в Пхеньяне, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. США не стремятся к смене или краху режима в Северной Кореи, заявила и. о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон.

"Мы не стремимся к смене режима или его краху. Мы также не стремимся к ускоренному воссоединению Кореи и не ищем повода для отправки войск к северу от военной демаркационной линии Соглашения о перемирии. У нас нет желания причинить вред многострадальному северокорейскому народу, который мы отделяем от враждебного режима в Пхеньяне", — говорится в заявлении Торнтон.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.