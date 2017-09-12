Посол в РФ: противники КНДР "испытывают иллюзии", рассчитывая на санкции

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Противники КНДР "испытывают иллюзии", рассчитывая, что Пхеньян изменит свой внешнеполитический курс под санкционным давлением, заявил во вторник посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун.
"Если наши враждебные силы рассчитывают, что перед такими санкциями мы поколеблемся или изменим свою позицию, то это большая иллюзия", — сказал посол на пресс-конференции.
При этом он подчеркнул, что поскольку США бросили вызов Пхеньяну "во всех областях", КНДР "готова решительно ответить на это".
КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
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