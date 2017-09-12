Посол в РФ: противники КНДР "испытывают иллюзии", рассчитывая на санкции

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Противники КНДР "испытывают иллюзии", рассчитывая, что Пхеньян изменит свой внешнеполитический курс под санкционным давлением, заявил во вторник посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун.

"Если наши враждебные силы рассчитывают, что перед такими санкциями мы поколеблемся или изменим свою позицию, то это большая иллюзия", — сказал посол на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что поскольку США бросили вызов Пхеньяну "во всех областях", КНДР "готова решительно ответить на это".

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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