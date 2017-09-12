В Чили собака украла пирожок в прямом эфире

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В сети набирает популярность видео собаки, которая в прямом эфире украла пирожок-эмпанаду.

​Чилийский журналист Себастьян Гонзалес брал интервью у женщины, которая испекла эмпанады – выпечку с начинкой. Воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, пес подошел к столу, взял пирожок и ушел.

Ролик опубликовал Twitter сам Гонзалес. Видео мгновенно стало вирусным, за два дня пост ретвитнули свыше 19 тысяч человек. Ролик породил множество фотожаб, в том числе плакат с призывом голосовать за собаку с пирожком на выборах президента в ноябре.