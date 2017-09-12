В Чили собака украла пирожок в прямом эфире

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В сети набирает популярность видео собаки, которая в прямом эфире украла пирожок-эмпанаду.
En plena entrevista un perro se roba la empanada en #Andacollo @LaSerenaOnline 😂😂 pic.twitter.com/1RY4JVyZ1x— Sebastián González (@SebastianTgz) 10 сентября 2017 г.
Чилийский журналист Себастьян Гонзалес брал интервью у женщины, которая испекла эмпанады – выпечку с начинкой. Воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, пес подошел к столу, взял пирожок и ушел.
Ролик опубликовал Twitter сам Гонзалес. Видео мгновенно стало вирусным, за два дня пост ретвитнули свыше 19 тысяч человек. Ролик породил множество фотожаб, в том числе плакат с призывом голосовать за собаку с пирожком на выборах президента в ноябре.
Aww ❤🐶 pic.twitter.com/ib2HArOjrE— Jenny Galleguillos (@jgalleguillosg) 11 сентября 2017 г.