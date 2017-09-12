Санкционное давление на КНДР достигло предела, считает Матвиенко

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Санкционное давление на КНДР достигло предела, продолжение подобных действий чревато непредсказуемыми последствиями, заявила журналистам во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию СБ ООН.

"Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, исходя из интересов безопасности нашей страны, региона в целом. Мы последовательны в своей позиции. Считаем необходимым принимать все возможные меры для сохранения режима нераспространения", — сказала сенатор.

В то же время она отметила, что у всякого санкционного давления есть предел, и в случае с Северной Кореей он практически достигнут. "Продолжение подобных действий однозначно ведет в тупик, чревато непредсказуемыми последствиями", — отметила спикер.

Матвиенко подчеркнула, что согласно резолюции, введен чрезвычайно строгий режим санкций. Ограничения коснутся сферы импорта, экспорта. "Потери северокорейского государства увеличатся. Конечно, это отразится на жизни населения страны", — добавила она.

Спикер подчеркнула, что резолюция могла быть еще более жесткой. "В документ не вошли те крайние меры, которые изначально предлагали США. Он был изменен — в том числе, благодаря позиции России и Китая", — сказала политик.

По словам Матвиенко, в этом вопросе Совет Безопасности ООН смог достичь единства. Но останавливаться нельзя.

"Как вы знаете, Россия и Китай вышли с вполне конкретным, конструктивным предложением по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Мы вправе рассчитывать на то, что наши партнеры по Совету Безопасности ООН с пониманием отнесутся к нашей обеспокоенности в отношении усиливающегося противостояния и напряженности в регионе", — отметила законодатель.

"Надеемся, что все стороны будут избегать резких необдуманных шагов и заявлений", — заключила Матвиенко.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.