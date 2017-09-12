Санкционное давление на КНДР достигло предела, считает Матвиенко

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Санкционное давление на КНДР достигло предела, продолжение подобных действий чревато непредсказуемыми последствиями, заявила журналистам во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию СБ ООН.
В то же время она отметила, что у всякого санкционного давления есть предел, и в случае с Северной Кореей он практически достигнут. "Продолжение подобных действий однозначно ведет в тупик, чревато непредсказуемыми последствиями", — отметила спикер.
Матвиенко подчеркнула, что согласно резолюции, введен чрезвычайно строгий режим санкций. Ограничения коснутся сферы импорта, экспорта. "Потери северокорейского государства увеличатся. Конечно, это отразится на жизни населения страны", — добавила она.
По словам Матвиенко, в этом вопросе Совет Безопасности ООН смог достичь единства. Но останавливаться нельзя.
"Как вы знаете, Россия и Китай вышли с вполне конкретным, конструктивным предложением по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Мы вправе рассчитывать на то, что наши партнеры по Совету Безопасности ООН с пониманием отнесутся к нашей обеспокоенности в отношении усиливающегося противостояния и напряженности в регионе", — отметила законодатель.
"Надеемся, что все стороны будут избегать резких необдуманных шагов и заявлений", — заключила Матвиенко.
КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.