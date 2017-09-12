Немецкий профсоюз пилотов VC осудил негласную забастовку в Air Berlin

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) осудил забастовку, которую негласно начали летчики авиакомпании Air Berlin, объявившей ранее о своем банкротстве. Об этом заявил официальный представитель VC Маркус Валь на пресс-конференции во Франкфурте.

Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал немецкий телеканал n-tv.

"Мы решительно дистанцируемся от обвинений, что профсоюз имел отношение к призывам к этой акции", — сказал Валь, добавив, что речь идет "о спонтанной акции пилотов", призвав бастующих "выполнять свои обязательства по трудовому договору, при условии отсутствия острого заболевания".

Утром во вторник Air Berlin сообщила на своем сайте об отмене рейсов в связи с необычайно большим количеством сообщений о болезни ее пилотов. В то же время в местных СМИ, в частности на телеканале N24, появилась информация о забастовке пилотов.

Внезапная "болезнь", поразившая пилотов второй по величине немецкой авиакомпании Air Berlin, может "распространиться" на других сотрудников перевозчика, если в ходе переговоров о продаже авиакомпании не будет обеспечена прозрачность и гарантия сохранения рабочих мест, заявил ранее один из крупнейших профсоюзов Германии ver.di.