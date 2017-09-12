В Париже против протестующих применили слезоточивый газ

ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста против реформы трудового законодательства, передает корреспондент РИА Новости.

Пешая колонна, в которой собрались десятки тысяч человек, направилась от площади Бастилии в направлении площади Италии вскоре после 14.00 местного времени (15.00 мск).

Шествие проходит в достаточно спокойной обстановке, однако молодые люди, одетые в тёмную одежду, устраивают столкновения с правоохранителями на пути следования колонны. Хулиганы зажигают дымовые шашки и файеры, а также выкрикивают оскорбительные лозунги, полиция отвечает распылением газа.

Также молодые люди наносят ущерб зданиям на бульваре, по которому идет процессия, например оставляют надписи маркерами и закрашивают объективы уличных камер видеонаблюдения.