В МВД Украины считают, что нет оснований для задержания Саакашвили

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, прорвавшийся на Украину, находится на территории страны незаконно, хотя оснований для его задержания пока нет, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика на Украину, суд рассмотрит административное дело 18 сентября, Саакашвили грозит штраф до 325 долларов. По мнению адвоката Саакашвили, Киев может инициировать через суд процедуру выдворения Саакашвили с Украины как человека без гражданства.

"По нашему убеждению, да", — сказал Шевченко, отвечая на вопрос журналистов, незаконно ли Саакашвили находится на Украине. Его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

Шевченко отметил, что если во время расследования преступления будут найдены основания для задержания, то будут и другие задержанные. "Пока что мы говорим о пятерых задержанных", — сказал он, отметив, что Саакашвили не задержан сейчас, "поскольку такое процессуальное действие как задержание, предусматривает определенные процессуальные вещи".

"У нас есть ведомости о лицах, которых мы считаем необходимым задержать. Если будут найдены еще ведомости о других лицах, которые бы давали законно осуществить процессуальное действие — задержание, то это действие будет выполнено", — сказал Шевченко, отвечая на вопрос, почему Саакашвили не задержан.

По его словам, пока нет оснований для задержания Саакашвили. "Сейчас, как пограничная служба сообщала, она не собиралась и не имела достаточных оснований для задержания, и поэтому был вручен административный протокол", — отметил Шевченко.