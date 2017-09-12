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В мире

Прокуратура Каталонии приказала изъять урны и бюллетени для референдума

16:3812.09.2017
(обновлено: 16:39 12.09.2017)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкУчастники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
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БАРСЕЛОНА, 12 сен – РИА Новости. Прокуратура Каталонии приказала правоохранительным органам "реквизировать" урны для голосования на так называемом "референдуме", который власти автономного сообщества собираются провести 1 октября, и не допустить голосования.

Площадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
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Инструкции были переданы во вторник главе каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосепу Луису Траперо, а также руководителям каталонских подразделений Гражданской гвардии Анхелю Гонсало и Национальной полиции Себастьяну Трапоте.

"Цель подобного распоряжения – избежать совершения преступления", — говорится в инструкциях генпрокурора Каталонии Хосе Марии Ромеро де Техады, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"С целью недопущения совершения преступлений сотрудники полиции должны напрямую принимать необходимые меры, вмешиваться в действия, направленные на подготовку или проведение незаконного референдума, изымая урны, избирательные бюллетени, инструкции для членов избирательных комиссий, предвыборную агитацию, компьютерное оборудование, а также любой другой материал по распространению, продвижению или проведению незаконного референдума", — говорится в документе.

Прокурор также обратил внимание, что "не подлежит сомнению незаконность любых действий, направленных на проведение референдума о самоопределении". В документе отмечается, что участие в подготовке референдума может квалифицироваться как растрата государственных средств, что карается до восьми лет лишения свободы и 20 годами лишения права занимать государственные и выборные должности.

Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pau Barrena
Каталонских силовиков вызвали в прокуратуру в связи с делом о референдуме
Прокурор потребовал, чтобы все сотрудники правоохранительных органов были оповещены в течение 24 часов об этой инструкции. "В случае данных о каком-либо факте, связанном с референдумом, необходимо в срочном порядке подготовить отчет или соответствующее заявление со всеми необходимыми данными по поводу исполнения, авторства, участия и обстоятельств", — говорится в инструкциях.

Прокурор отмечает, что в случае необходимости сотрудники правоохранительных органов могут запросить судебное решение для проведения обысков. На прошлой неделе Гражданская Гвардия уже проводила обыски в типографии и редакции одного из каталонских журналов, где, по ее сведениям, могут находиться материалы для референдума.

Руководство правоохранительных органов фигурирует в списке из примерно тысячи госслужащих, которым сообщили, что назначенный на 1 октября так называемый "референдум о независимости" не может состояться, поскольку его проведение приостановлено Конституционным судом на время рассмотрения иска правительства к каталонским властям. Кроме того, их предупредили, что за невыполнение судебных решений может последовать уголовное наказание.

В минувшую пятницу Верховная прокуратура Каталонии представила в Высший суд Каталонии иск против главы Женералитета Карлеса Пучдемона, членов его правительства, а также членов президиума парламента за созыв референдума о независимости 1 октября. Прокуратура обвиняет политиков в том, что они проигнорировали предыдущие решения Конституционного суда. Кроме того, в исковых заявлениях она запросила закрыть сайт референдума и просит суд предупредить все СМИ о незаконности распространения рекламных материалов по поводу референдума.

В Барселоне миллион человек приняли участие в акции в поддержку референдума
© РИА Новости / Елена Шестернина
В Барселоне миллион человек приняли участие в акции в поддержку референдума
Прокуратура также требует от Высшего суда Каталонии уведомить Гражданскую гвардию, Национальную полицию и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra о необходимости воспрепятствовать проведению референдума и предпринять соответствующие действия в отношении лиц, которые будут причастны к его организации. Нарушителей могут привлечь к ответственности за преступления, связанные с неподчинением властям и суду, должностные преступления и хищение государственных средств. Все иски и обращения прокуратуры были приняты судом к рассмотрению.

КС Испании со своей стороны принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября и создать законодательную базу для провозглашения "независимого государства". Власти Каталонии заявили, что не подчинятся судебному решению и проведут референдум.

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