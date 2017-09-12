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В мире

Замгенсека ООН считает, что КНДР не хочет начинать ядерную войну

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1260)
16:3012.09.2017
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© AP Photo / Korea News Service Лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел водородную бомбу. Архивное фотоЛидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел водородную бомбу. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. КНДР не хочет начинать ядерную войну, полагает заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая выступила на заседании Конференции по разоружению в Женеве.

Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
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"Если вы считаете, что мы призываем к началу ядерной войны, говоря о необходимости соблюдать резолюции СБ ООН, то это неправда. Я не думаю, что Северная Корея хочет начать войну", — сказала она на брифинге по итогам своего выступления на конференции.

В своем выступлении Накамицу напомнила, что накануне Совет Безопасности ООН принял новые санкции в отношении Северной Кореи и генсек ООН Антониу Гутерреш их приветствовал.

"Генеральный секретарь уже приветствовал принятую резолюцию. Но важнее всего, что он приветствовал единство Совета Безопасности ООН. Было очевидно, что международное сообщество остается едино в своих действиях в отношении КНДР. И очень скоро после последней резолюции приняло новую. Так что единство СБ – это, возможно, самый важный фактор. Генсек ООН также был очень рад тому, что решение СБ ООН оставляет место для мирного урегулирования конфликта", — отметила она.

Военная техника во время парада в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Замгенсека ООН добавила, что проведение КНДР ядерных испытаний является грубейшим нарушением международных норм, однако резолюция СБ ООН является посланием Пхеньяну о возможности мирного урегулирования и о том, что может быть сделано для стимулирования диалога. Она также выразила готовность направиться в Пхеньян, чтобы способствовать урегулированию, если подобное приглашение поступит со стороны КНДР.

"Мы очень надеемся, что мировое сообщество сможет открыть дверь для мирного решения… Ранее была согласована денуклеаризация Корейского полуострова. Это то, на что все страны региона, включая КНДР, согласились. Так что все предыдущие принципы, цели и соглашения остаются в силе. Нам надо просто убедиться, что страны вернулись на этот путь. И в этом ключе мы приветствуем единство СБ ООН", — указала Накамицу.

Она добавила, что в ООН также приняли во внимание заявление РФ о том, что генсек должен играть более активную роль в урегулировании данного конфликта.

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне
© AP Photo / Korea News Service
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Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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