Замгенсека ООН считает, что КНДР не хочет начинать ядерную войну

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. КНДР не хочет начинать ядерную войну, полагает заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая выступила на заседании Конференции по разоружению в Женеве.
В своем выступлении Накамицу напомнила, что накануне Совет Безопасности ООН принял новые санкции в отношении Северной Кореи и генсек ООН Антониу Гутерреш их приветствовал.
"Генеральный секретарь уже приветствовал принятую резолюцию. Но важнее всего, что он приветствовал единство Совета Безопасности ООН. Было очевидно, что международное сообщество остается едино в своих действиях в отношении КНДР. И очень скоро после последней резолюции приняло новую. Так что единство СБ – это, возможно, самый важный фактор. Генсек ООН также был очень рад тому, что решение СБ ООН оставляет место для мирного урегулирования конфликта", — отметила она.
"Мы очень надеемся, что мировое сообщество сможет открыть дверь для мирного решения… Ранее была согласована денуклеаризация Корейского полуострова. Это то, на что все страны региона, включая КНДР, согласились. Так что все предыдущие принципы, цели и соглашения остаются в силе. Нам надо просто убедиться, что страны вернулись на этот путь. И в этом ключе мы приветствуем единство СБ ООН", — указала Накамицу.
Она добавила, что в ООН также приняли во внимание заявление РФ о том, что генсек должен играть более активную роль в урегулировании данного конфликта.
КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.