Саакашвили грозит штраф за незаконное пересечение границы Украины

16:1912.09.2017
(обновлено: 16:33 12.09.2017)
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ЛЬВОВ, 12 сен — РИА Новости. Госпогранслужба Украины составила и вручила административный протокол о незаконном пересечении границы экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Суд в Львовской области рассмотрит это дело 18 сентября, политику грозит штраф до 325 долларов.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Саакашвили заявляет, что не нарушал закон при пересечении границы. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.
Правоохранители устанавливают организаторов и участников прорыва границы, некоторые из них уже задержаны.
При этом Саакашвили заявил о намерении в среду покинуть Львов и отправиться с туром по крупнейшим городам Украины, чтобы объединиться с единомышленниками.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
Протокол и штраф
Во вторник около 07.00 (совпадает с мск) украинские пограничники в сопровождении полицейских пришли в гостиницу "Леополис" во Львове, в которой накануне поселился Саакашвили, чтобы вручить ему протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение госграницы.
Лишенный украинского гражданства политик не стал скрываться от правоохранителей, а вышел вместе с ними к журналистам, которые дежурили возле гостиницы.
Пограничники вручили Саакашвили протокол в присутствии адвокатов и журналистов. Однако защитники заявили, что в нем содержится ряд неточностей, которые нужно исправить. Более часа представители Погранслужбы с адвокатами вносили правки в протокол, который в конечном итоге подписал Саакашвили.
Согласно административному протоколу, пограничники инкриминируют политику незаконное пересечение госграницы, за это ему грозит штраф в размере до 325 долларов.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
Угроза выдворения с Украины
Представитель пограничного ведомства Владимир Шеремет заявил, что суд в населенном пункте Мостиска Львовской области 18 сентября рассмотрит административный протокол и примет решение о санкциях в отношении Саакашвили.
Он пояснил, что Госпогранслужба имеет претензии к Саакашвили лишь за незаконное пересечение границы, о чем и составила административный протокол. А прорыв границы соратниками политика расследует Нацполиция в рамках уголовного дела.
Адвокат политика Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что в случае удовлетворения судом административного протокола о незаконном пересечении границы Киев может начать процедуру выдворения Саакашвили с Украины.
Защитник уточнил, что по украинским законам совершение лицом без гражданства, которым считают Саакашвили власти Украины, административного правонарушения является основанием для инициирования миграционной службой вопроса о выдворении человека из страны.
Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.
Задержание за прорыв границы
Между тем украинская полиция уже задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где сторонники Саакашвили в воскресенье прорвали границу.
"Двенадцатого сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий, имевших место 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, полицией Львовской области… задержаны пять активных участников тех событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к служащим Госпогранслужбы", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи госграницы, а также 32 активных участников тех событий. "Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий", — сообщили в МВД.
Уточняется, что следователи квалифицировали события на КПП "Шегини" по четырем статьям уголовного кодекса: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов; угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов; групповое нарушение общественного порядка.
Кроме того, Госпограслужба Украины составила 15 административных протоколов за незаконное пересечение госграницы, в том числе в отношении четырех представителей СМИ и 10 иностранных граждан.
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Тур в поисках соратников
Комментируя дальнейшие планы на Украине, Саакашвили заявил, что продолжает политические консультации с соратниками. Он также анонсировал тур по крупным городам Украины для объединения с единомышленниками.
"Я буду выезжать (из Львова — ред.) завтра (в среду). Я собираюсь проехать по всей Украине… Я проеду каждый город, поеду в Ивано-Франковск, Ровно, на Волынь, Харьков, Одессу, Днепр, потом поеду в Киев", — заявил Саакашвили.
При этом политик не уточнил, в какой город он приедет в первую очередь.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.
Адвокат Саакашвили в свою очередь подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.