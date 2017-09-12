Жертвами урагана "Ирма" на французских островах стали 11 человек

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Жертвами урагана "Ирма", обрушившегося на французские заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, стали 11 человек, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"У нас есть уточнение об 11 жертвах и нескольких пострадавших и пропавших без вести", — сказал Макрон в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом BFMTV

При этом Макрон отметил, что еще остаются здания, в которых не была проведена расчистка, и "зоны, где еще не все было сделано для проверки реальной ситуации". Президент добавил, что могут быть найдены еще жертвы, но он надеется, что число погибших не увеличится.

Макрон во вторник прибыл на заморские территории Франции, чтобы лично посетить пострадавших и оценить меры, принимаемые для устранения последствий разгула стихии. Президентский самолет Airbus доставил в регион предметы первой необходимости.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы (заморского департамента Франции) и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Жертвами урагана уже стали более 20 человек.

Утром во вторник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма", в понедельник ослабшая до шторма, ослабла до тропической депрессии.