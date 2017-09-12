Сотрудники ядерного предприятия в Британии проведут забастовку

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Около трех тысяч сотрудников предприятия по переработке ядерного топлива "Селлафилд" (Sellafield) на северо-западе Англии проведут 27 сентября забастовку в знак протеста против отказа администрации вести переговоры об условиях оплаты труда, сообщил профсоюз GMB.
Забастовка начнется в 06.00 и продлится 24 часа.
Профсоюз добивается для работников предприятия корректировки уровня зарплат согласно уровню инфляции в 3,9%. Администрация предлагает повышение на 1,5%. В прошлом году администрация повышала зарплаты сотрудникам на 0,25% при уровне инфляции в 1,8%.