Сотрудники ядерного предприятия в Британии проведут забастовку

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Около трех тысяч сотрудников предприятия по переработке ядерного топлива "Селлафилд" (Sellafield) на северо-западе Англии проведут 27 сентября забастовку в знак протеста против отказа администрации вести переговоры об условиях оплаты труда, сообщил профсоюз GMB.

"Несмотря на повторяемые нами приглашения к администрации вернуться за стол переговоров, становится понятно, что менеджмент остается непреклонным. Три тысячи работающих на предприятии членов профсоюза выйдут на забастовку 27 сентября", — говорится в переданном РИА Новости сообщении профсоюза.

Забастовка начнется в 06.00 и продлится 24 часа.

Профсоюз добивается для работников предприятия корректировки уровня зарплат согласно уровню инфляции в 3,9%. Администрация предлагает повышение на 1,5%. В прошлом году администрация повышала зарплаты сотрудникам на 0,25% при уровне инфляции в 1,8%.