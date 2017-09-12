В ДНР надеются на помощь миротворцев ООН в предотвращении провокаций

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Ввод миротворцев ООН в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ может рассматриваться как одна из мер предотвращения провокаций со стороны украинских силовиков, при условии, что мандат такой миссии будет согласован с ДНР, заявила РИА Новости и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.

"При согласовании с нами условий и возможных мест присутствия на территории Донбасса, введение контингента ООН в качестве сопровождающей защитной силы для инспекторов ОБСЕ может рассматриваться как дополнительная мера предотвращения провокаций и саботажа выполнения минских соглашений со стороны как ВСУ (вооруженных сил Украины), так и добровольческих батальонов", — сказала Никонорова.

По ее мнению, готовность РФ дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции СБ ООН функции миссии, — это желание обеспечить безопасность представителей ОБСЕ. "Представители СММ ОБСЕ действительно будут нуждаться в дополнительной защите при инспектировании мест хранения вооружения после его отвода украинскими войсками. На данный момент ситуация с незаконными военизированными формированиями на территории Украины становится все более опасной, силовики из числа радикальных батальонов по сути не подчиняются украинской армии, а значит, представляют серьезную угрозу для членов мониторинговой миссии", — заявила Никонорова.

По ее словам, именно из-за провокаций украинских силовиков до сих пор не отведены силы на третьем пилотном участке — в Станице Луганской в Донбассе.