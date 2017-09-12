Толстой назвал условия для участия России в зимней сессии ПАСЕ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Делегация РФ не поедет на зимнюю сессию ПАСЕ, если до этого не будут приняты поправки в регламент организации, которые исключают возможность лишения полномочий национальных делегаций, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В январе 2018 года будет подтверждение полномочий. Мы не будем представлять нашу делегацию до того момента, пока не будет принято решение, которое бы исключало возможность лишения полномочий национальных делегаций", — сказал журналистам Толстой.

Отвечая на уточняющий вопрос, поедете ли РФ на зимнюю сессию ПАСЕ, если не будут приняты соответствующие поправки, он сказал: "Не поедем".