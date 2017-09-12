В ДНР опасаются провокации Киева с использованием формы российского образца

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации в Донбассе с использованием военной формы российского образца, чтобы вновь обвинить Россию в присутствии на востоке Украины, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По имеющейся у нас информации, подразделения сил специальных операций ВС Украины начали получать обмундирование российского образца для проведения провокаций вблизи линии соприкосновения на донецком и мариупольском направлениях", — сказал Басурин.

По его словам, украинское командование готовит провокации в Донбассе с участием украинских силовиков, переодетых в российскую форму. Они "должны фиксироваться представителями ОБСЕ для последующего обвинения Вооруженных Сил РФ в присутствии на Донбассе и подложных преступлениях".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".