Адвокаты подадут заявление о краже паспорта Саакашвили

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили намерены подать официальное заявление в правоохранительные органы Украины в связи с похищением паспорта политика.
"Мы будем подавать заявление о похищении его паспорта, и пусть правоохранители выясняют, где он находится. Это на самом деле не является шуткой", — сказал РИА Новости адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.