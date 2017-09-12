Адвокаты подадут заявление о краже паспорта Саакашвили

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили намерены подать официальное заявление в правоохранительные органы Украины в связи с похищением паспорта политика.

Саакашвили ранее заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

"Мы будем подавать заявление о похищении его паспорта, и пусть правоохранители выясняют, где он находится. Это на самом деле не является шуткой", — сказал РИА Новости адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика на Украину. Суд во Львовской области рассмотрит административное дело против Саакашвили 18 сентября. По итогам его рассмотрения Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.