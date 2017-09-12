В Китае десятилетняя девочка поступила в институт

ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Девочка-вундеркинд Чжан Ивэнь поступила в Технологический институт города Шанцю китайской провинции Хэнань в возрасте 10 лет, пишет газета "Жэньминь жибао".
По данным издания, девочка никогда не посещала школу, ее на дому обучали родители. Ее отец надеется, что в будущем она получит докторскую степень.
В институт Чжан Ивэнь поступила со второго раза. Сообщается, что в прошлом году она набрала лишь 172 балла на вступительных экзаменах и не прошла по конкурсу.