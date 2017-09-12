Около 12 тысяч пассажиров пострадали из-за отмены 110 рейсов Air Berlin

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Отмена более 110 рейсов немецкой авиакомпании Air Berlin затронула более 12 тысяч пассажиров, сообщила РИА новости представитель авиакомпании.

Ранее авиакомпания сообщила, что сегодня отмечает необычно высокое число сообщений о болезни своих пилотов, из-за чего вынуждена отменять рейсы.

"В настоящий момент отменено более 110 рейсов, затронуты около 12 тысяч пассажиров", — сообщила она.

В заявлении авиакомпании на сайте указано, что на сегодня было запланировано 750 рейсов. Из 1,5 тысячи пилотов Air Berlin о болезни сообщили около 200.

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку авиакомпании.