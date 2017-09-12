В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Все принципиальные требования России к резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Добились сохранения изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского гражданского предприятия в Раджине. Не допустили включение в резолюцию требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, приведя эту часть документа в соответствие с международным морским правом. Привели положения о расширении списка товаров двойного назначения в соответствие с процедурами санкционного комитета. Также убрали из текста положения о нефтяном эмбарго", — добавила она.
В целом, по словам Захаровой, "все принципиальные требования России к тексту резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли".
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