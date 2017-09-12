В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Все принципиальные требования России к резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты. Например, требование о депортации трудовых мигрантов. Этот пункт противоречит гуманитарному измерению", — сказала она журналистам.

"Добились сохранения изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского гражданского предприятия в Раджине. Не допустили включение в резолюцию требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, приведя эту часть документа в соответствие с международным морским правом. Привели положения о расширении списка товаров двойного назначения в соответствие с процедурами санкционного комитета. Также убрали из текста положения о нефтяном эмбарго", — добавила она.

В целом, по словам Захаровой, "все принципиальные требования России к тексту резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли".

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