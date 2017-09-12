15:2912.09.2017
(обновлено: 16:09 12.09.2017)
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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не исключает, что обратится в миграционную службу Украины, чтобы получить удостоверение лица без гражданства, сообщил РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.
Ранее пограничники вручили Галабале протокол о незаконном въезде Саакашвили на Украину. Суд Львовской области рассмотрит это дело 18 сентября, бывшему президенту грозит штраф до 325 долларов. Ранее Галабала заявил РИА Новости, что в случае удовлетворения судом этого административного протокола Киев может инициировать процедуру выдворения Саакашвили из Украины как человека без гражданства.
"Мы еще планируем, окончательное решение еще не принято, но мы собираемся обратиться в государственную миграционную службу в Киеве, чтобы получить удостоверение лица без гражданства, которое постоянно проживает на Украине", — сказал Галабала.
Кроме того, Габала сообщил, что подаст официальное заявление в связи с похищением паспорта Саакашвили, который, как утверждает политик, украли у него при обыске.
Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.
Вечером 10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства, при поддержке своих сторонников прорвал кордоны пограничников в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей и попал на территорию Украины. Полиция возбудила дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля, когда тот находился в США. В администрации президента утверждают, что при получении паспорта Саакашвили представил недостоверные данные о себе. Сам Саакашвили заявлял, что вернется на Украину, чтобы отстаивать в суде свое гражданство.