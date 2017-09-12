КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не исключает, что обратится в миграционную службу Украины, чтобы получить удостоверение лица без гражданства, сообщил РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.

Ранее пограничники вручили Галабале протокол о незаконном въезде Саакашвили на Украину. Суд Львовской области рассмотрит это дело 18 сентября, бывшему президенту грозит штраф до 325 долларов. Ранее Галабала заявил РИА Новости, что в случае удовлетворения судом этого административного протокола Киев может инициировать процедуру выдворения Саакашвили из Украины как человека без гражданства.

"Мы еще планируем, окончательное решение еще не принято, но мы собираемся обратиться в государственную миграционную службу в Киеве, чтобы получить удостоверение лица без гражданства, которое постоянно проживает на Украине", — сказал Галабала.

Кроме того, Габала сообщил, что подаст официальное заявление в связи с похищением паспорта Саакашвили, который, как утверждает политик, украли у него при обыске.

Вечером 10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства, при поддержке своих сторонников прорвал кордоны пограничников в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей и попал на территорию Украины. Полиция возбудила дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля, когда тот находился в США. В администрации президента утверждают, что при получении паспорта Саакашвили представил недостоверные данные о себе. Сам Саакашвили заявлял, что вернется на Украину, чтобы отстаивать в суде свое гражданство.