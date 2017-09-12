В Иракском Курдистане заявили, что референдум не означает разрыв с Багдадом

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Референдум о независимости Иракского Курдистана не означает окончательный разрыв региона с Багдадом, заявил пресс-секретарь регионального правительства Сафин Дизайи.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.

"Референдум о независимости не является окончательным разрывом. Багдад останется стратегическим партнером для Курдистана", — сказал Дезайи РИА Новости по телефону.

По его словам, у Иракского Курдистана есть все основания провести референдум о независимости.

"Референдум – законное право любого народа, в том числе жителей Курдистана, поскольку Ирак де-факто не является единым государством. К сожалению, единую внутреннюю политику похоронили иракские деятели. До 2003 года существовала дорожная карта по созданию нового Ирака на демократической основе и установлению настоящего партнерства между различными субъектами государства. Но этого не произошло из-за деятельности последних администраций и нарушений конституции. В этих условиях народ Курдистана обращается к своему праву на самоопределение", — отметил он.

Во вторник иракский парламент проголосовал против референдума о независимости Иракского Курдистана. Спикер парламента Салим аль-Джабури заявил, что итоги голосования подтверждают стремление депутатов сохранить Ирак единым. По его словам, данное решение парламента "обязует премьер-министра принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака и начала серьезного диалога для урегулирования вопросов в отношениях Багдада и данного региона".