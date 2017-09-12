Адвокат рассказал, когда Киев может начать процедуру выдворения Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Киев может начать процедуру выдворения экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в случае удовлетворения судом административного протокола о незаконном пересечении границы, сообщил РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.

Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика на Украину. Суд во Львовской области рассмотрит административное дело против Саакашвили 18 сентября. По итогам его рассмотрения Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

"Они могут принять решение о выдворении его (Саакашвили) с территории Украины на основании этого решения. Мотивация будет, что он совершил административное правонарушение на территории Украины чисто формально", — сказал Галабала.

Адвокат уточнил, что по украинским законам совершение лицом без гражданства, которым Саакашвили считают украинские власти, административного правонарушения является основанием для инициирования миграционной службой вопроса о выдворении человека из страны.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.