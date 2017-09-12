В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.
По его словам, аппарат представляет собой украинскую сборку из китайских комплектующих.
"Он находится полностью в рабочем состоянии, видеозаписи, добытые с установленной на него камеры, изучаются нашими специалистами. Могу сразу заявить, что добытый нами беспилотник пополнит парк трофейных летательных аппаратов и будет применяться для выполнения задач подразделениями Народной милиции ЛНР", — добавил Марочко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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