В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

"Десятого сентября в зоне ответственности 58 бригады ВСУ (вооруженных сил Украины) в Славяносербском районе проводилась воздушная разведка наших позиций с применением БПЛА. Благодаря умелым и профессиональным действиям военнослужащих Народной милиции ЛНР беспилотный аппарат противника был своевременно обнаружен и обезврежен", — заявил Марочко.

По его словам, аппарат представляет собой украинскую сборку из китайских комплектующих.

"Он находится полностью в рабочем состоянии, видеозаписи, добытые с установленной на него камеры, изучаются нашими специалистами. Могу сразу заявить, что добытый нами беспилотник пополнит парк трофейных летательных аппаратов и будет применяться для выполнения задач подразделениями Народной милиции ЛНР", — добавил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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