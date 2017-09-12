Силовики выпустили более 20 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 20 мин за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"На донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущена 21 мина", — сказал Басурин. По его словам, на мариупольском и горловском направлениях силовики вели огонь из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия.

Он также заявил, что из-за обстрелов повреждения получили два дома. "В результате обстрелов в Петровском районе Донецка повреждено одно домостроение. В поселке Зайцево (пригород Горловки, под контролем ДНР — ред.) в результате обстрела повреждено одно домостроение по улице Полетаева", — сказал Басурин.