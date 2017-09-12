Киев надеется на поддержку ФРГ инициативы по введению миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Киев надеется на поддержку Германией украинской инициативы по миротворцам для Донбасса, предложение же Москвы считает "гибридным" и неприемлемым, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook во вторник.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбер сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.

Геращенко заявила, что обсудила этот вопрос на встрече с вице-президентом Бундестага ФРГ и немецкой делегацией благотворительного фонда "Реновабис".

"Подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию, вплоть до украино-российской границы, и при том в этой миссии не может быть россиян… Мы очень надеемся на поддержку этой украинской инициативы Германией", — написала Геращенко.

По ее словам, в Киеве надеются, что "Берлин, как и Париж четко осознают, что ни о каких гибридных предложениях" не может идти речи.

Президент РФ ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. Однако, по мнению Киева, миссия должна имеет более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. И Киев, и Москва передали ООН свои проекты резолюций по миротворцам, а 20 сентября в ООН по этому вопросу выступит президент Петр Порошенко.