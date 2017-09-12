В Британии продолжают считать санкции эффективным инструментом политики

ЛОНДОН, 12 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания продолжает считать санкции эффективным инструментом внешней политики, говорится в опубликованной во вторник внешнеполитической стратегии, которой Лондон будет следовать после Brexit.

"Великобритания продолжает считать санкции эффективным инструментом внешней политики, Соединенное Королевство играло активную роль на мировой арене, поддерживая общие (с ЕС) ценности и борясь с общими угрозами. Санкции ЕС предполагают целый ряд мер — запрет на въезд, "замораживание" активов, запретные меры в торговле и другие экономические меры. Все это применялось в связи с вторжением РФ на Украину, в связи с ситуацией в Сирии и при оказании давления на Иран", — говорится в документе.

В стратегии, которую планируется вынести на переговоры с ЕС, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику Евросоюза, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.