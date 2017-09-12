На Украине задержали пять человек после "прорыва" Саакашвили через границу

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье прорвали границу, сообщается на сайте МВД Украины во вторник.

"Сегодня, 12 сентября, в рамках расследования уголовных производств по фактам событий, имевших место 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, полицией Львовской области… задержаны пять активных участников тех событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к служащим госпогранслужбы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников тех событий. "Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий", — сообщили в МВД.