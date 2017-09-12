"Kaspersky Lab" планирует открыть три новых офиса в США в 2018 году

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" планирует в 2018 году открыть три новых офиса в США, но в связи со сложной геополитической ситуацией изучает варианты оптимизации подразделения в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники написало, что "Лаборатория Касперского" может закрыть свое подразделение Kaspersky Government Security Solutions в Вашингтоне, отвечавшее за контакты с госорганами.

"Все три существующих офиса "Лаборатории Касперского" в США в настоящий момент функционируют, включая подразделение в Вашингтоне. Однако в связи со сложной геополитической ситуацией "Лаборатория Касперского" изучает варианты оптимизации подразделения компании в Вашингтоне", — сказал представитель компании.

На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сенат рассчитывает ввести полный запрет на использование госучреждениями и ведомствами, а также связанными с ними фирмами, продукции "Лаборатории Касперского" на волне растущих опасений, что компанию из РФ якобы могут использовать "поддерживаемые Кремлем хакеры", чтобы попытаться манипулировать пользователями, заполучить их частную переписку и данные.

Как отметил представитель компании, "поставки американским государственным органам составляют незначительную долю продаж в регионе".

"Лаборатория Касперского", по его словам, намерена продолжать инвестировать в развитие своего американского бизнеса. В 2018 году компания планирует открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.