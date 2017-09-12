МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" планирует в 2018 году открыть три новых офиса в США, но в связи со сложной геополитической ситуацией изучает варианты оптимизации подразделения в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Все три существующих офиса "Лаборатории Касперского" в США в настоящий момент функционируют, включая подразделение в Вашингтоне. Однако в связи со сложной геополитической ситуацией "Лаборатория Касперского" изучает варианты оптимизации подразделения компании в Вашингтоне", — сказал представитель компании.
Как отметил представитель компании, "поставки американским государственным органам составляют незначительную долю продаж в регионе".
"Лаборатория Касперского", по его словам, намерена продолжать инвестировать в развитие своего американского бизнеса. В 2018 году компания планирует открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.