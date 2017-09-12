Премьер Камбоджи обвинил посольство США в подготовке смены режима

БАНГКОК, 12 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обвинил посольство США в подготовке смены режима в стране с помощью "создания местной политической марионетки"; посольство США в Камбодже отвергло обвинения, как безосновательные.
Хун Сен: США – авторы заговора против правительства Камбоджи
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, выступая на церемонии вручения дипломов в медицинском университете Пномпеня, заявил, что за заговором против нынешнего правительства страны, раскрытым недавно силами безопасности Камбоджи, стоит посольство США, сообщает во вторник газета Phnom Penh Post.
В качестве главной улики обвинения в деле Кем Сокха фигурирует видеозапись интервью, снятого одним из австралийских телеканалов в 2013 году, в котором политик заявляет, что получал поддержку со стороны США в планировании своей политической карьеры.
Посол США: обвинения безосновательны
В свою очередь, посол США в Камбодже Уильям Хейдт сделал заявление для СМИ, которое было размещено на сайте посольства. Он назвал обвинения камбоджийских властей в адрес США и американской дипмиссии в Камбодже "преднамеренно неточными, дезинформирующими и безосновательными".
Он рассказал о помощи, которую оказывают США, в том числе через посольство, Камбодже и камбоджийскому народу в различных сферах жизни, в том числе и в политике — в форме просвещения политических партий в вопросах демократии.
Посол заявил, что США присоединяются к требованию Евросоюза о немедленном освобождении арестованного лидера парламентской оппозиции Кем Сокха.
Эксперты: словесная война скоро закончится
Региональные наблюдатели считают, что "словесная война" между властями Камбоджи и США, которая пока развивается по нарастающей, связана, прежде всего, с внутриполитической борьбой в Камбодже перед выборами, назначенными на 2018 год. Они полагают, что эта словесная война утихнет, а затем совсем прекратится — с приближением дня выборов.