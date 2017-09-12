США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Премьер Камбоджи обвинил посольство США в подготовке смены режима

13:4812.09.2017
13200
© AP Photo / Heng Sinith, FileПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фотоПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
© AP Photo / Heng Sinith, File

БАНГКОК, 12 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обвинил посольство США в подготовке смены режима в стране с помощью "создания местной политической марионетки"; посольство США в Камбодже отвергло обвинения, как безосновательные.

Хун Сен: США – авторы заговора против правительства Камбоджи

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, выступая на церемонии вручения дипломов в медицинском университете Пномпеня, заявил, что за заговором против нынешнего правительства страны, раскрытым недавно силами безопасности Камбоджи, стоит посольство США, сообщает во вторник газета Phnom Penh Post.

Ангкор-Ват, Камбоджа. Архивное фото
© Fotolia / pakorn482137
В Госдепе выразили обеспокоенность ухудшением демократии в Камбодже
Хун Сен заявил, что США пытались уничтожить Камбоджу с помощью созданной ими "политической марионетки", а посольство США в Пномпене выступило как инициатор и автор "предательского заговора" против властей страны, задачей которого была смена режима в Камбодже, приводит газета слова премьера. Премьер не назвал имен, однако было ясно, что под "марионеткой" он имел в виду недавно арестованного и обвиненного в государственной измене лидера парламентской оппозиции Камбоджи Кем Сокха, пишет газета.

В качестве главной улики обвинения в деле Кем Сокха фигурирует видеозапись интервью, снятого одним из австралийских телеканалов в 2013 году, в котором политик заявляет, что получал поддержку со стороны США в планировании своей политической карьеры.

Посол США: обвинения безосновательны

В свою очередь, посол США в Камбодже Уильям Хейдт сделал заявление для СМИ, которое было размещено на сайте посольства. Он назвал обвинения камбоджийских властей в адрес США и американской дипмиссии в Камбодже "преднамеренно неточными, дезинформирующими и безосновательными".

Королевские военно-воздушные силы Камбоджи
© AP Photo / Heng Sinith
"Брутальный и кровожадный" Вашингтон: США теряют ключевых союзников в Азии
"Это экстраординарные обвинения… Множество раз за последний год США подвергались преднамеренно неточным, дезинформирующим и безосновательным обвинениям", — заявил посол.

Он рассказал о помощи, которую оказывают США, в том числе через посольство, Камбодже и камбоджийскому народу в различных сферах жизни, в том числе и в политике — в форме просвещения политических партий в вопросах демократии.

Посол заявил, что США присоединяются к требованию Евросоюза о немедленном освобождении арестованного лидера парламентской оппозиции Кем Сокха.

Эксперты: словесная война скоро закончится

Региональные наблюдатели считают, что "словесная война" между властями Камбоджи и США, которая пока развивается по нарастающей, связана, прежде всего, с внутриполитической борьбой в Камбодже перед выборами, назначенными на 2018 год. Они полагают, что эта словесная война утихнет, а затем совсем прекратится — с приближением дня выборов.

Логотип БРИКС 2017
© AFP 2017 / Fred Dufour / Pool 
Падение мирового гегемона: как страны БРИКС заменят Соединенные Штаты
Премьер-министр Хун Сен неоднократно заявлял в этом году, что приход к власти оппозиции на выборах 2018 года будет означать новую гражданскую войну в Камбодже, и что он и его правительство этого не допустят. На прошлой неделе камбоджийский лидер заявил в одном из своих выступлений, что собирается править в Камбодже еще десять лет, обеспечивая защиту от угрозы внутреннего конфликта до полного ее исчезновения.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Павел Дубодел
такие действия США не могут быть новостью, это ежедневная работа ястребов
13:51
12.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена