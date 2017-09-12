Премьер Камбоджи обвинил посольство США в подготовке смены режима

БАНГКОК, 12 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обвинил посольство США в подготовке смены режима в стране с помощью "создания местной политической марионетки"; посольство США в Камбодже отвергло обвинения, как безосновательные.

Хун Сен: США – авторы заговора против правительства Камбоджи

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, выступая на церемонии вручения дипломов в медицинском университете Пномпеня, заявил, что за заговором против нынешнего правительства страны, раскрытым недавно силами безопасности Камбоджи, стоит посольство США, сообщает во вторник газета Phnom Penh Post.

Хун Сен заявил, что США пытались уничтожить Камбоджу с помощью созданной ими "политической марионетки", а посольство США в Пномпене выступило как инициатор и автор "предательского заговора" против властей страны, задачей которого была смена режима в Камбодже, приводит газета слова премьера. Премьер не назвал имен, однако было ясно, что под "марионеткой" он имел в виду недавно арестованного и обвиненного в государственной измене лидера парламентской оппозиции Камбоджи Кем Сокха, пишет газета.

В качестве главной улики обвинения в деле Кем Сокха фигурирует видеозапись интервью, снятого одним из австралийских телеканалов в 2013 году, в котором политик заявляет, что получал поддержку со стороны США в планировании своей политической карьеры.

Посол США: обвинения безосновательны

В свою очередь, посол США в Камбодже Уильям Хейдт сделал заявление для СМИ, которое было размещено на сайте посольства. Он назвал обвинения камбоджийских властей в адрес США и американской дипмиссии в Камбодже "преднамеренно неточными, дезинформирующими и безосновательными".

"Это экстраординарные обвинения… Множество раз за последний год США подвергались преднамеренно неточным, дезинформирующим и безосновательным обвинениям", — заявил посол.

Он рассказал о помощи, которую оказывают США, в том числе через посольство, Камбодже и камбоджийскому народу в различных сферах жизни, в том числе и в политике — в форме просвещения политических партий в вопросах демократии.

Посол заявил, что США присоединяются к требованию Евросоюза о немедленном освобождении арестованного лидера парламентской оппозиции Кем Сокха.

Эксперты: словесная война скоро закончится

Региональные наблюдатели считают, что "словесная война" между властями Камбоджи и США, которая пока развивается по нарастающей, связана, прежде всего, с внутриполитической борьбой в Камбодже перед выборами, назначенными на 2018 год. Они полагают, что эта словесная война утихнет, а затем совсем прекратится — с приближением дня выборов.

Премьер-министр Хун Сен неоднократно заявлял в этом году, что приход к власти оппозиции на выборах 2018 года будет означать новую гражданскую войну в Камбодже, и что он и его правительство этого не допустят. На прошлой неделе камбоджийский лидер заявил в одном из своих выступлений, что собирается править в Камбодже еще десять лет, обеспечивая защиту от угрозы внутреннего конфликта до полного ее исчезновения.