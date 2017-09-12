Порошенко планирует поднять тему миротворцев в Донбассе на Генассамблее ООН

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце этой недели едет в США на заседание Генассамблеи ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс, а после он посетит Торонто.

"В конце текущей недели я выезжаю в Нью-Йорк, там будет заседание Генассамблеи ООН, я планирую принять участие и в Совете безопасности ООН, где поставим вопрос о голубых касках, миротворцах, которые… должны обеспечить мир и политико-дипломатическим путем освободить Донбасс", — заявил Порошенко во вторник в Киеве во время посещения тренировки военных, его транслировал телеканал "112 Украина".

Глава государства выразил надежду, что инициатива Киева по миротворцам найдет поддержку мирового сообщества.

Также он сообщил, что после Нью-Йорка поедет в Торонто, где украинские военные будут принимать участие в соревнованиях Invictus Games.

Порошенко также выразил надежду, что международное сообщество повлияет на позицию России по миротворцам для Донбасса.

"Очень надеюсь, что на сегодняшний день инициативы Украины по миротворцам нашла поддержку всех, и фактически мы сможем обеспечить скоординированное влияние на позицию Российской Федерации, чтобы она тоже приняла этот сценарий", — сказал Порошенко.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбер сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.

Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс.

Однако, по мнению Киева, миссия должна имеет более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. И Киев, и Москва передали ООН свои проекты резолюций по миротворцам, а 20 сентября в ООН по этому вопросу выступит президент Петр Порошенко.

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