Порошенко планирует поднять тему миротворцев в Донбассе на Генассамблее ООН

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце этой недели едет в США на заседание Генассамблеи ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс, а после он посетит Торонто.
Глава государства выразил надежду, что инициатива Киева по миротворцам найдет поддержку мирового сообщества.
Также он сообщил, что после Нью-Йорка поедет в Торонто, где украинские военные будут принимать участие в соревнованиях Invictus Games.
"Очень надеюсь, что на сегодняшний день инициативы Украины по миротворцам нашла поддержку всех, и фактически мы сможем обеспечить скоординированное влияние на позицию Российской Федерации, чтобы она тоже приняла этот сценарий", — сказал Порошенко.
Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбер сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.
Однако, по мнению Киева, миссия должна имеет более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. И Киев, и Москва передали ООН свои проекты резолюций по миротворцам, а 20 сентября в ООН по этому вопросу выступит президент Петр Порошенко.
Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>