Парламент Ирака проголосовал против референдума в Курдистане, сообщили СМИ

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов. Архивное фото

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов. Архивное фото

КАИР, 12 сен — РИА Новости. Иракский парламент проголосовал против референдума о независимости, который планируют провести власти автономного Иракского Курдистана в конце сентября, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Спикер парламента Салим аль-Джабури заявил, что итоги голосования подтверждают стремление депутатов сохранить Ирак единым. По его словам, данное решение парламента "обязует премьер-министра принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака и начала серьезного диалога для урегулирования вопросов в отношениях Багдада и данного региона".

Также сообщается, что курдские депутаты иракского парламента покинули заседание, на котором обсуждался референдум, и не приняли участия в голосовании.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.