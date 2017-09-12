ФНС потребовала взыскать с Браудера более четырех миллиардов рублей

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба требует взыскать с основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова более 4 миллиардов рублей ущерба, говорится в материалах дела, оглашённых в Тверском суде Москвы.

"Потерпевшая сторона, в лице ФНС, заявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба на сумму свыше 4 миллиардов рублей", — сказано в документах. По данным гособвинения, в такую сумму оценивается нанесённый подсудимыми ущерб от преступных действий.

Суд в заочном порядке рассматривает дело в отношении Браудера и Черкасова, которые объявлены в международный розыск, а приживают в Лондоне.

В 2013 году Браудер уже был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром". Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Браудер и Черкасов объявлены в международный розыск и проживают в Лондоне.