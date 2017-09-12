Делегация КНДР в Женеве осудила новую резолюцию Совбеза ООН

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Постоянный представитель КНДР на Конференции по разоружению в Женеве Хан Дэ Сон заявил, что делегация страны осуждает новую резолюцию Совета Безопасности ООН, расширяющую санкции в отношении Пхеньяна, передает агентство Рейтер.

"Моя делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает последнюю неправомерную и противозаконную резолюцию Совета Безопасности ООН", — сказал он.

Постпред КНДР также обвинил США в разжигании конфронтации с Северной Кореей и одержимости идеей "прекращения разработки ядерных сил страны, которая уже достигла завершающей стадии".

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.