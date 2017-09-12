Делегация КНДР в Женеве осудила новую резолюцию Совбеза ООН

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Постоянный представитель КНДР на Конференции по разоружению в Женеве Хан Дэ Сон заявил, что делегация страны осуждает новую резолюцию Совета Безопасности ООН, расширяющую санкции в отношении Пхеньяна, передает агентство Рейтер.
"Моя делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает последнюю неправомерную и противозаконную резолюцию Совета Безопасности ООН", — сказал он.
Постпред КНДР также обвинил США в разжигании конфронтации с Северной Кореей и одержимости идеей "прекращения разработки ядерных сил страны, которая уже достигла завершающей стадии".
КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.